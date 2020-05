Więcej zieleni, plac zabaw dla dzieci, odnowiony XIX-wieczny młyn. Park Michałowski przechodzi gruntowną modernizację

Park Michałowski w nowej odsłonie

Park Michałowski przy ulicy Kawęczyńskiej to niewielki zieleniec, sąsiadujący z Dzielnicowym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji oraz zabytkowym XIX-wiecznym Młynem Michla. Dzięki mieszkańcom Pragi-Północ teren ten zmieni się jednak nie do poznania. Prace, podzielone na dwa etapy, właśnie się rozpoczęły.

Pierwszy etap zakłada wybudowanie w centralnym punkcie parku murawy otoczonej rabatami kwietnymi - ma to być miejsce na pikniki, plażowanie, gry i zabawy. Po bokach pojawią się zwarte krzewy, pośród zieleni staną ławki oraz zgłoszone w budżecie obywatelskim ławki ze stolikami do gry w szachy czy warcaby. Nawierzchnia alejek została zaprojektowana tak, by przepuszczała wodę do gleby. Będzie też wybieg z torem przeszkód dla psów i łąka kwietna.