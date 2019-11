Wiejskie wesele w Sylwestra? Czemu nie! Wybierz się do Hulakula!

Sylwester, mimo mroźnej aury, należy do najbardziej gorących nocy w roku. Jak odpowiednio pożegnać 2019 i wejść w dobrym nastroju w 2020 rok? Zrób to przy akompaniamencie największych polskich przebojów, za obficie zastawionym stołem i z toastem za zdrowie Młodych! Wiejskie sylwestrowe wesele odbędzie się w warszawskim centrum rozrywki Hulakula (ul. Jagiellońska 82B), a wodzirejem imprezy będzie prezenter radiowy Paweł Pawelec. No to siup!

Słynne „rzuć wszystko i wyjedź w Bieszczady”, czy przeprowadzka na wieś to marzenia niejednego mieszkańca wielkiego miasta. Wśród zgiełku nieustannie jeżdżących samochodów, ciągłego stresu i napięcia ciężko odnaleźć luz. Pozwól sobie na luz i swobodę w noc Sylwestrową i wybierz zabawę w klimacie wiejskiego wesela. Bez nadęcia, przy tanecznej muzyce i z ludźmi, dzięki którym ta noc będzie niezapomniana! Daj mi tę noc! Jaki Sylwester taki cały rok, dlatego właśnie warto zadbać o jego jakość. Hulakula w noc sylwestrową 2019/2020 zaprasza swoich gości na wiejskie wesele. O ile wesela zazwyczaj łączą się ze stresem wywoływanym przeszywającymi spojrzeniami ciotek i rodzinnymi small-talkami, o tyle podczas Sylwestra w Hulakula to wszystko pójdzie w niepamięć. Impreza sylwestrowa w warszawskim centrum rozrywki to suto zastawione stoły oraz pełne szklanki. Goście z rozrzewnieniem będą mogli śpiewać stare, weselne hity jak np. „Żono Moja”, „Daj mi tę noc”, czy „Mydełko Fa”. Dodatkowymi atrakcjami będą tradycyjne weselne zabawy oraz otwarte tory bowlingowe i stoły bilardowe. Całość imprezy poprowadzi znany prezenter radiowy Paweł Pawelec, który swoim energetycznym głosem zachęci do wspólnej zabawy. Informacje organizacyjne:

Data: 31/12/2019

Start imprezy: 21:00

Wstęp 18+ Bilety: miejsca siedzące: 299 zł/ os.

loża: 349 zł / os. (wymagane wykupienie całej loży 8- lub 12-osobowej); zakup loży możliwy jedynie na miejscu Dla wszystkich gości w cenie biletu: miejsce siedzące,

open bar,

smaczny catering,

lampkę szampana o północy,

open bowling, open bilard Sprzedaż biletów odbywa się codziennie w godzinach 12:00 – 20:00 na miejscu w Hulakula Rozrywkowe Centrum Miasta lub przez internet. Rezerwacja online wiąże się z przydzieleniem losowego miejsca siedzącego z osobami, dla których bilety zostały zakupione w jednej transakcji. Więcej informacji: https://sylwester.hulakula.com.pl lub pod tel. 669 006 007 w godzinach 12:00 - 20:00.