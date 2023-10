Wielka Farma Dyniowa powróciła do Arkadii. Labirynt, strefa edukacyjna, "instaspoty" i jesienne atrakcje

Farma Dyniowa w Warszawie

Wielka Farma Dyniowa powróciła do Arkadii. Labirynt, strefa ...

Dynia to jeden z najbardziej charakterystycznych elementów jesieni. Zaraz obok złocistych liści na drzewach, coraz to krótszych dni i kasztanów. Dlatego władze centrum handlowego postanowili kontynuować zeszłoroczny projekt. Farma cieszyła się w zeszłym roku bardzo dużym powodzeniem. Co tam znajdziemy?