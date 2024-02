Wielka garażówka w Galerii Północnej. Ponad stu wystawców i prawdziwe "perełki"

Jak zapowiadają organizatorzy, to największa garażówka w Warszawie. Na miejscu pojawiło się ponad stu wystawców. W Galerii Północnej, na Białołęce, można znaleźć produkty z drugiej ręki, antyki, vintage, ale także nowe rzeczy, jeszcze zapakowane, które okazały się nietrafionym prezentem.

[g][/g]

– To prawdziwa gratka dla każdego, kto lubi zakupy second hand – dodaje. Jak zapowiadają organizatorzy, tradycyjnie najwięcej sprzedawców będzie miało w ofercie ubrania, dodatki i biżuterię. Pojawi się więc okazja do tego, aby kupić nietuzinkowe rzeczy z lat osiemdziesiątych, dziewięćdziesiątych, dwutysięcznych oraz nowsze.