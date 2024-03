Wielka giełda retro płyt, winyli oraz kaset w Galerii Młociny już trwa. To gratka dla kolekcjonerów muzyki analogowej

Wielka giełda winyli, płyt CD i kaset w Galerii Młociny. Co będzie można tam dostać?

Płyty biorą się w większości z zagranicy, jeśli chodzi o wydania stare, używane, takie klasyczne. Te nowe to już jest troszeczkę inaczej, bo te tłocznie, które działają są rozrzucone po całej Europie. To jest Holandia, Anglia, Niemcy, Polska, Czechy, Szwecja – podzielił się z nami Pan Andrzej z Krakowa, jeden z wystawców.

Dlaczego warto wybrać się na targi muzyki na tradycyjnych nośnikach?

Odkrywanie perełek muzycznych: limitowane edycje płyt, pierwsze wydania, zachowane w bardzo dobrym stanie

Doświadczenie muzyki: można tu dotknąć historii i poczuć dźwięki, które kształtowały epoki,

Atmosfera: to okazja do spotkania z innymi pasjonatami muzyki, wymiany doświadczeń i wiedzy,

Wsparcie lokalnych sprzedawców: Targi są okazją do wsparcia lokalnych biznesów ludzi, dla których muzyka to więcej niż praca – to pasja.

Na targach można dostać płyty dobrze znanych zespołów, ale także niszowych kapel. Poza szerokim wyborem winyli, kaset oraz płyt CD . Można tu także kupić oryginalne zegary, tworzone z płyt winylowych, na których widnieją motywy muzyczne, filmowe oraz inne.