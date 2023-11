Wielka Parada Świętych Mikołajów w Warszawie. "Święci" opanują centrum miasta. Czeka nas ciekawe widowisko

To kolejny rok, kiedy skupiamy się na realizacji listów do Św. Mikołaja, które dzieci piszą samodzielnie oraz zbiórce chemii gospodarczej i łakoci. Wszystkie paczki zostaną przekazane tuż przed Świętami. W tym roku wspieramy dwie świetlice środowiskowe oraz dwa domy dziecka. Spotkamy się by wspólnie ruszyć paradą Mikołajów na plac Zamkowy. Na starówce tradycyjnie choinka. Niech warszawiacy nacieszą oczy najpiękniejszymi maszynami i strojami ich brodatych jeźdźców. Cel akcji jest konsekwentnie realizowany od kilku lat. Co roku wspieramy Domy Dziecka niezależnie od sytuacji w kraju czy pogody. Chcemy by tradycja akcji została podtrzymana i dzieci otrzymały prezenty w okresie Świątecznym. Ilość podopiecznych, których wspieramy w tym roku to ponad setka dzieci - piszą w mediach społecznościowych organizatorzy imprezy.