Wielka promocja w Ryanair. Bilety tańsze o połowę. Oferta trwa tylko do północy

Promocja Ryanair 2020. Dokąd polecieć z Warszawy?

We wtorek, 8 września irlandzkie linie lotnicze Ryanair ogłosiły wielką promocję. Przez dwa dni bilety sprzedawane są z 50-procentową zniżką. W ofercie znalazło się ponad 750 tys. biletów na podróże we wrześniu i październiku. Obecnie siatka połączeń Ryanair składa się z 240 miast. Jak zachęcają same linie lotnicze - to doskonała okazja, aby poradzić sobie z jesiennymi nastrojami i wybrać się do jednego z miast, do których lata Ryanair. Promocja trwa do środy, 9 września do północy.