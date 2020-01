Wielka Uczta Warszawska 2020. Kulinarne święto powraca do Konesera. W programie degustacje, live cooking, warsztaty, konkurs

Udział w wydarzeniu zapowiedziało ponad pięćdziesięciu wystawców. W tym gronie znalazły się m.in. lokale: Falafel Bejrut, Foodtruck El Camino, Kimchi Polska, Masittā Korea food, Moya Matcha, Nadziane Kuchnia Polska, Nandana Indian Restaurant & Coffee, NaturalnieTak, Oryginalne Chinskie Pierogi, Pielmieni.Deli, Souvlak, Ser Jest Ser i Browar Last Bell .

Wielka Uczta Warszawska powraca do stolicy. Już w najbliższy weekend (1-2 lutego) będziecie mieli okazję skosztować kultowych pozycji z menu ulubionych restauracji, a także poznać nowe, egzotyczne potrawy przygotowane przez znane stołeczne bary i restauracje. A to tylko część atrakcji, które czekają na odwiedzających Centrum Praskie Koneser .

Wielka Uczta Warszawska - PROGRAM

Wielka Uczta Warszawska to też świetna okazja dla tych, którzy chcą zdobyć nowe umiejętności kulinarne. W sobotę i niedzielę w Koneserze będzie można przyglądać się pokazom live cookingu (w wykonaniu znanych szefów kuchni), brać udział w konkursach i pod okiem profesjonalnych kucharzy, baristów i blogerów kulinarnych nauczyć się przygotowywać np. prawdziwą włoską pastę czy dowiedzieć się, jak wprowadzić do swojej kuchni zasady zero waste. Poniżej pełny harmonogram warsztatów kulinarnych:

SOBOTA: