Wielka wyprzedaż samochodów w Warszawie. W ofercie prawdziwe perełki. Ceny już od 1 tys. zł

ZDM w Warszawie wyprzedaje auta odholowane z ulic

Samochody, które trafiają na aukcję, to te, które zostały porzucone bez tablic rejestracyjnych lub w złym stanie technicznym. Takie pojazdy są usuwane z drogi na wniosek straży miejskiej lub policji i przenoszone na parkingi firm współpracujących z Zarządem Dróg Miejskich. Jeśli w ciągu pół roku nikt nie zgłosi się po nie, stają się własnością miasta. Zarząd Dróg Miejskich sprzedaje takie samochody od jesieni 2021 r. Dotychczas zorganizował pięć aukcji, na których sprzedał łącznie 142 pojazdy.

We wszystkich dotychczasowych aukcjach uzyskaliśmy już ponad milion złotych! Pieniądze te miasto będzie mogło wykorzystać na modernizację infrastruktury czy rozwój transportu publicznego - przekazują przedstawiciele Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie.

W najnowszej aukcji można znaleźć 48 samochodów różnych marek i modeli. Najciekawsze z nich to m.in. Audi 100, BMW X5, Hyundai Santa Fe, Opel Movano czy Saab 93. Aby wziąć udział w przetargu, należy złożyć ofertę pisemną do Zarządu Dróg Miejskich do dnia 30 listopada 2023 r. Szczegóły dotyczące warunków sprzedaży i listy pojazdów można znaleźć na stronie internetowej Zarządu Dróg Miejskich.