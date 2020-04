Wielkanoc 2020. Nowe grzechy w kościele. Z czego trzeba się spowiadać w czasie pandemii?

Z czego się spowiadać? Oto nowa lista grzechów wzbogacona o takie przewinienia, które dopiero w tym roku jaskrawo pokazują, że z niektórych grzechów nie zdawaliśmy sobie sprawy. Wielki Tydzień za pasem, a to okazja do przeprowadzenia rachunku sumienia. Wielu katolików przystąpi do świątecznej spowiedzi przed Wielkanocą. Ważny jest rachunek sumienia. Robiąc go, należy znać nowe kategorie grzechów, które popełniamy.

Nowe grzechy mają w dużej mierze wymiar społeczny, tzn. nie dotyczą samej jednostki, ale celują w społeczeństwo (chodzi np. o grzechy popełniane przez internet, dotyczące jakiegoś obszaru). Kościół katolicki uzupełnił więc listę grzechów ciężkich. W 2008 roku opracowała to Penitencjaria Apostolska. CZYTAJCIE TEŻ:

36 nowych zasad bierzmowania. Biskupi zdecydowali Do nowych grzechów, które powstały w ostatnich latach, wciąż możemy dopisać nowe. Jakie? ZOBACZ WYKAZ NA SLAJDACH W GALERII Zobacz galerię (29 zdjęć) Zobaczcie też film:

W Polsce ksiądz może rozgrzeszyć z zabójstwa, ale z bycia rozwodnikiem już nie. Inaczej do sprawy podchodzą biskupi z Malty, którzy uznali, że w pewnych przypadkach, po odpowiednim przygotowaniu duchowym, rozwodnicy mogą przystępować do sakramentów i funkcjonować jako pełnoprawni członkowie Kościoła. Kogo dotyczy zmiana wprowadzona przez Maltańczyków? O tym w „Dzień Dobry TVN" opowiedział jezuita o. Wacław Oszajca. Wideo