Wielki model ludzkich płuc pokaże warszawiakom, co wdychają. Będzie czernieć w miarę “oddychania” miejskim powietrzem

Ogólnopolska akcja rozpoczęła się w czwartek, 14 listopada 2019, w Dniu Czystego Powietrza na Rynku w Oświęcimiu. Instalacja dostępna będzie w Warszawie w 2020 roku, od 29 stycznia do 12 lutego.

Zakaz palenia węglem w Warszawie?

Akcja Polskiego Alarmu Smogowego i hasło kampanii „Zobacz czym oddychasz. Zmień to” ma na celu zwrócenie uwagi na dramatyczną jakość powietrza spowodowaną spalaniem węgla i drewna w gospodarstwach domowych. - To właśnie emisja z ogrzewania gospodarstw domowych odpowiada za około połowę emitowanych w Polsce pyłów PM10 i aż 84% rakotwórczego benzoapirenu. Dlatego też wdrożenie sprawnego programu dopłat do wymiany „kopciuchów” powinno stanowić podstawowe antysmogowe działanie rządu - informuje Polski Alarm Smogowy. W Warszawie trwa obecnie zbiórka podpisów pod petycją do władz stolicy, odnośnie wprowadzenia zakazu palenia węglem, zarówno w kominkach, kozach i ogrzewaczach pomieszczeń. Więcej informacji na ten temat przeczytasz TUTAJ.