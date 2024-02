Wielki remont kamienic na Pradze-Północ. Do modernizacji pójdzie aż 18 budynków. Te obiekty odzyskają swój dawny blask

Warszawska Praga, to miejsce, gdzie możemy poczuć ducha przedwojennej Warszawy. Ulice są pełne starych kamieniczek, podwórek etc. co stanowi o wyjątkowości Pragi. Jednocześnie jest to dla nas ogromne wyzwanie związane ze stanem infrastruktury, głównie budynków mieszkalnych - napisała w mediach społecznościowych wiceprezydentka Warszawy Aldona Machnowska-Góra.