Wielkie cięcia pensji w PLL LOT. Związkowcy oburzeni. "Czy my żyjemy w Bantustanie?"

"Wszystkie osoby, które w związku z ograniczeniem działalności operacji lotniczych nie wykonują obowiązków służbowych otrzymały ofertę utrzymania swoich wynagrodzeń na niższym niż do tej pory poziomie." - powiedział Rynkowi Lotniczemu, rzecznik LOT-u.

Według propozycji zarządu pensje mają być obniżone aż do trzy lata do 2023 roku. Jeśli chodzi o pracowników administracyjnych - jak podaje fakt.pl - jest tylko zapis, że obniżki mogą ich objąć. Co więcej obniżki nie dotyczą zarządu, który jest na kontraktach menadżerskich a nie na etatach.