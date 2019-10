Wielkie odkrycie na Żoliborzu. Historyczny tunel ma ponad 300 lat

To znalezisko ma ponad 300 lat

Niezwykłe odkrycie na Żoliborzu. Archeolodzy "dokopali się" do nieznanego tunelu prowadzącego do podziemnych pomieszczeń. Mur znajduje się w skarpie wzniesienia, na którym stoi kościół Matki Bożej Królowej Polskiej przy ul. Gdańskiej. Archeolodzy nie mają wątpliwości. Ich znalezisko ma ponad 300 lat. Pochodzi z XVII wieku. "Jest to część autentycznego muru z końca XVII w., pozostałość wysokiej klasy założenia rezydencjonalnego" - mówi Łukasz Traczyk z Uniwersytetu Warszawskiego w rozmowie z Gazetą Wyborczą.

Zdaniem badaczy mur podtrzymywał taras letniej willi królowej Marii Kazimiery d’Arquien, czyli żony Jana III Sobieskiego. Ma około metra grubości, a jego otwór zakończony jest u góry łukiem. Widoczny otwór był prawdopodobnie wjazdem do wozowni urządzonej pod tarasem. Wiadomo też na pewno, że mur ciągnie się w ziemi znacznie dalej. Badacze zapowiedzi już więc, że w kolejnych tygodniach będą odkrywać następne fragmenty przejścia.

Świątynia pw. Matki Bożej Królowej Polski przy ul. Gdańskiej od 1965 r. znajduje się w rejestrze zabytków. Już od kilku lat trwają tam prace remontowe, które prowadzi marianin ks. Marcin Jurak - proboszcz parafii od 2012 roku. Do tej pory udało mu się m.in. wyremontować dach świątyni odrestaurować fasadę i południową elewację oraz ułożyć posadzkę z granitowych płyt i kostek.