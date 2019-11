Wielkie otwarcie sklepu Maxi Zoo przy ul. Ostrobramskiej w Warszawie! Na mieszkańców i ich pupili czekają wyjątkowe atrakcje.

Maxi Zoo to popularna w Polsce sieć specjalistycznych sklepów dla zwierząt, która już 28 listopada otwiera sklep przy ul. Ostrobramskiej 97c w Warszawie. Otwarcie sklepu będzie wyjątkowe, ponieważ będzie to pierwszy sklep wolnostojący Maxi Zoo w kraju, dzięki temu klienci i ich zwierzęta zyskają jeszcze większy komfort podczas robienia zakupów. Dla wygody klientów udostępniony zostanie parking. Sklep będzie zlokalizowany w dogodnym sąsiedztwie sklepu spożywczego Lidl i sportowego Decathlon. Z tej okazji 30 listopada tj. w sobotę od godziny 9:00 na klientów będą czekać wyjątkowe atrakcje, liczne konkursy z nagrodami i poczęstunek w postaci tortu. Każdy klient jest mile widziany ze swoim pupilem, dla którego przygotowano darmowe przekąski i wodę. Z kolei właściciele będą mogli skorzystać z porad zwierzęcego behawiorysty. Dla najmłodszych przewidziano zabawy z animatorami i balonowe zoo. W dniach 28-30 listopada będzie obowiązywać promocja –20% na cały asortyment.

- Otwarcie każdego nowego sklepu jest dla nas ważnym wydarzeniem. Jednak to otwarcie jest szczególne, bo to nasz pierwszy sklep w formacie wolnostojącym. Dla odwiedzających nas klientów i ich zwierząt oznacza to jeszcze większy komfort i wygodę podczas robienia zakupów oraz świadomość, że jesteśmy obok, a nasz personel zawsze służy fachową poradą. Chcemy, aby Maxi Zoo było dla mieszkańców okolicy ich zwierząt czymś więcej niż zwykłym sklepem. Dlatego tworzymy miejsce, do którego klienci nie tylko mają blisko, ale mogą przyjść ze swoimi pupilami i zawsze uzyskają specjalistyczną poradę dotyczącą doboru diety, dbania o zdrowie czy odpowiedniej pielęgnacji zwierząt, bez względu na gatunek. Dlatego z tej okazji zapraszam wszystkich mieszkańców i miłośników zwierząt do wspólnego świętowania otwarcia Maxi Zoo przy ul. Ostrobramskiej – komentuje Bartłomiej Łętocha, Dyrektor Sprzedaży w Maxi Zoo Polska.

Sklep Maxi Zoo przy ul. Ostrobramskiej to 40 sklep sieci w Polsce i jednocześnie pierwszy wolnostojący. Lokalizacja w dzielnicy Praga Południe/Gocław została starannie wybrana, aby zaspokoić potrzeby mieszkańców tej części Warszawy. Dlatego sklep jest dobrze skomunikowany, zapewnia łatwy wjazd i własny parking tak, aby można było zapewnić maksymalną wygodę i komfort podczas robienia zakupów klientom i ich zwierzętom, które są w Maxi Zoo zawsze mile wdziane. Każdy sklep Maxi Zoo działa zgodnie z filozofią „miłość do zwierząt” dlatego, by nie stresować zwierząt i nie narażać ich na dyskomfort, nawet pomimo dużych powierzchni, Maxi Zoo nie prowadzi sprzedaży żywych zwierząt.