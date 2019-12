Wigilia w Instytucie Matki i Dziecka. Na wizytę św. Mikołaja najmłodsi czekali cały rok [ZDJĘCIA]

Nie byłoby tego spotkania, gdyby nie Fundacja Herosi . - Fundacja Herosi istnieje od 10 lat i od 10 lat organizujemy na oddziale spotkanie wigilijne. Tego dnia zapraszamy około 50 osób. Są nasi wolontariusze, którzy pomagają nam ugotować świąteczne potrawy. To w większości kobiety, więc bardzo chętnie chwalą się swoimi umiejętnościami. Zapraszamy także dzieci z rodzicami, personel medyczny. Robimy wszystko, aby stworzyć atmosferę prawdziwych świąt, gdzie jest barszczyk z uszkami, pojawia się ryba po grecku czy tradycyjne pierogi - mówi nam Aneta Rostkowska z Fundacji Herosi .

Tego dnia, jak co roku, na oddziale słychać ożywione głosy. Jest tłoczno, gwarno i wesoło, a podniosła atmosfera towarzyszy wszystkim na długo przed tym, jak zasiądą przy wspólnym stole. Mowa o spotkaniu wigilijnym w Instytucie Matki i Dziecka . Chore dzieci wraz z opiekunami, lekarze i pielęgniarki, specjalnie zaproszeni goście oraz członkowie i wolontariusze Fundacji Herosi, w sumie ponad 50 osób zajadają się tradycyjnymi, świątecznymi potrawami czekając na wizytę świętego Mikołaja. Dla wielu dzieci to jedyne spotkanie wigilijne , w jakim będą w tym roku uczestniczyć.

No i oczywiście nie może zabraknąć świętego Mikołaja. - Dziękujemy wszystkim Mikołajom, którzy odpowiedzieli na nasze prośby i zechcieli włączyć się w akcję. Dzieci pisały listy, a potem znalazło się mnóstwo chętnych, którzy spełnili ich marzenia - podkreśla Rostkowska.

Kto, jak kto, ale święty Mikołaj doskonale wie, że warto pomagać. - Jak co roku przychodzę z podarkami. Przepraszam, że tak późno, ale z Północy daleka droga. Mam nadzieję, że każde dziecko dostanie swój wymarzony prezent. A to wszystko dzięki dobrym elfom, które je szykowały. Najważniejszy dla dzieci jest uśmiech. Dla nas ich uśmiech jest nagrodą za wszystko -mówi nam święty Mikołaj i dodaje: - Warto pomagać. Fundacja Herosi działa na rzecz dzieciaków nie tylko w taki uroczysty dzień, jak dzisiaj, ale przez cały rok. Warto pomagać, aby nieść nadzieję i dać chorym "odskocznię" od codzienności. To bardzo ważne.