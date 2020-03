Wiosenne targi mody 2020. Tu kupisz oryginalne i modne ubrania

zobacz galerię (9 zdjęć) Targi Vintage Day to okazja dla wszystkich pasjonatów mody vintage do zdobycia ciekawych i wyszukanych ubrań dodatków oraz butów. Rzeczy nowe i używane, zawsze oryginalne i wyjątkowe. Spotkacie tam najlepszych wystawców z całej Polski, którzy zadbają o to, aby wasza szafa była bogatsza w szlachetne materiały i wyjątkowe fasony, których nie znajdziesz w dzisiejszych sieciówkach. Gdzie: Kino Luna Kiedy: 28 marca Wstęp: darmowy Kornelia Aluk/ARCHIWUM zobacz galerię (9 zdjęć)

Meteorologiczna wiosna już przyszła, dni są coraz dłuższe. Najwyższa pora by rozpocząć przygotowania do wiosny i lata. Zastanawiacie się co będzie modne? Chcecie odświeżyć swoją garderobę? A może lubicie vintage? W najbliższym czasie odbędzie się sporo wydarzeń, podczas których będziecie mogli kupić ciekawe i oryginalne kolekcje.