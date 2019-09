Wiosna, lato, WOJNA... Warszawa 1939. Od piątku nowa wystawa w Domu Spotkań z Historią

Ekspozycja składa się z czterech części. Pierwszą poświęcono życiu codziennemu warszawiaków przed wybuchem wojny. Na zdjęciach widać atmosferę „ostatniego” lata i niepokojący rytm tych dni. Przyglądamy się życiu miasta do ostatniej chwili przed niemieckim atakiem. Druga część to głośne fotografie Juliena Bryana z oblężenia Warszawy – zniszczone przez bombardowania i ostrzał domy i ulice, ale przede wszystkim portrety warszawiaków, poruszające obrazy cierpienia ludności cywilnej. Następna część to fotografie pokazujące Warszawę zrujnowaną, po kapitulacji. Obrazy zniszczonej stolicy kojarzone są na ogół z okresem po powstaniu, tymczasem wiele z tych zniszczeń dokonanych zostało na samym początku wojny. W czasie oblężenia na skutek bombardowań i walk obronnych zburzono ok. 10% zabudowy miasta, w tym ścisłe centrum.

Ostatnia odsłona to Niemcy w Warszawie – żołnierze Wermachtu fotografujący się na tle ruin podbitego miasta, ale także odradzające się życie już w warunkach okupacji. Wystawę kończy seria zdjęć z grudnia 1939, na których niemiecki dziennikarz uwiecznił ulice i mieszkańców dzielnicy północnej przed utworzeniem tam getta.