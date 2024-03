Wiosna w Warszawie. Dziesięć rzeczy, które warto zrobić 21 marca. Radośnie powitajcie najpiękniejszą porę roku! Redakcja Warszawa

Zima nas opuszcza, a wraz z jej odejściem wiślane brzegi ujawniają „prezenty” pozostawione przez zimowych plażowiczów. Aby dobrze rozpocząć wiosnę, pokażcie, że nie ma takiego śmiecenia nad Wisłą! Dzielnica Wisła, Zarząd Zieleni i wolontariusze-pracownicy WWF Polska zapraszają na wspólne sprzątanie na Plaży Rusałka, 23 marca o godz. 12.00. Jak zawsze, w podziękowaniu za Wasze zaangażowanie i dbałość o wspólną przestrzeń, dostaniecie rękawiczki i worki oraz wiślane plakaty Oli Jasionowskiej. Dodatkowo na plaży będzie czekał Galar Warsaw by Boat, żeby zabrać w krótki rejs widokowy, tych, którzy oddadzą worek z zebranymi śmieciami. Kolejna propozycja na następnej stronie>>> Szymon Starnawski Zobacz galerię (10 zdjęć)

Wiosna to nie tylko najpiękniejsza pora roku, ale także jedna z najlepszych, by odkrywać uroki Warszawy. Kalendarzowa wiosna zaczyna się 21 marca - w tym roku jest to czwartek - i potrwa do 21 czerwca. Aby z przytupem pożegnać zimę i radośnie powitać wiosnę w mieście, przygotowaliśmy listę 10 rzeczy, które warto zrobić w najbliższe dni. Kliknijcie w zdjęcie, aby przejść do galerii i zobaczyć nasze propozycje.