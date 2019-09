Wisła. Rurociąg na moście pontonowym już prawie gotowy. Będzie działać dwa miesiące [ZDJĘCIA]

We wtorek, 3 września 2019, na Wiśle powstał most pontonowy, którym w piątek miały popłynąć ścieki do oczyszczalni "Czajka". Tak się jednak nie stało. Wojsko kończy układanie rurociągi awaryjnego, a ścieki - jak zapowiedział w piątek szef KPRM, Michał Dworczyk - popłyną nim dzisiaj wieczorem lub w niedzielę rano.

W rozmowie z TVN24 Anna Moskwa, wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej powiedziała, że tymczasowy rurociąg ma działać przez okres dwóch miesięcy. Wynika to m.in. z warunków pogodowych, z poziomu wody i z tego, co będzie w rzece się działo. - Dwa miesiące wydaje się tym czasem, kiedy i my będziemy w stanie funkcjonować, i rzeka – przyznała.

Do awarii jednego z kolektorów, przesyłających ścieki z części lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni "Czajka", doszło 27 sierpnia 2019. Nieczystości skierowano wówczas do drugiego kolektora. Ten z kolei dzień później także przestał funkcjonować. Zatem od 28 sierpnia ścieki zrzucane są do Wisły.

