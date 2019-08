Wisła, Warszawa. Darmowe zajęcia sportowe 2019. Trenuj tabatę, padla, pływanie na desce SUP

Treningi nordic walking odbywają się także w ramach akcji "Rusz się nad Wisłą" w piątki o godz. 12.00. Zbiórka w parku Picassa za BOK, ul. Van Gogha 1 (wstęp wolny, rezerwacja kijów tel. 796 661 334) do 18 października 2019.

Nordic walking Z kolei fani nordic walking spotykają się w niedzielne wieczory o godz. 18.00 przy MOSIR Poranki i Wieczory i wyruszają na wycieczkę po dzikich zakątkach rzeki. Fundacja Promocji Rekreacji KIM zaprasza na cykliczne zajęcia do 13 października.

Tabata Zajęcia odbywają się w każdą niedzielę, o godz. 18.00 na plaży Poniatówce. Tabata to metoda opracowana przez Japończyka, dr Izumi Tabatę. Wynalazł on trening oparty na ćwiczeniach 20-sekundowych, ponawianyych 8-krotnie z przerwą dziesięciosekundową. Całość trwa cztery minuty.

Cotygodniowe treningi odbywają się na Białołęce, Pradze-Północ, Pradze-Południe i w Śródmieściu. Wszystkie zajęcia (poza pływaniem na deskach, gdzie obowiązuje symboliczna opłata) są darmowe. Co można ćwiczyć w 2019 rok nad Wisłą i kiedy odbywają się treningi?

Treningi biegowe w ramach programu "Rusz się nad Wisłą" odbywają się też w czwartki o godz. 19.30. Zbiórka przy ul. Świderskiej 113. Obowiązują zapisy na stronie wydarzenia na Facebooku "Rusz się nad Wisłą i biegaj na Białołęce!". Spotkania potrwają do 10 października 2019.

Wspólne bieganie (nie tylko) dla wegan i wegetarian Po lewej stronie Wisły, przy pomniku Syreny biegacze spotykają się w każdą środę o godz. 19.30. Każdy trening nawiązuje do jednego z ekologicznych tematów. Ekspert dzieli się ciekawostkami o diecie roślinnej, nadwiślańskim ptactwie, historii Warszawy, czy też nawykach w nurcie zero waste. Udział mogą wziąć wszyscy sympatycy biegania, a szczególnie osoby początkujące i średnio-zaawansowane. Stu najbardziej aktywnych uczestników otrzyma pamiątkową koszulkę. Na bezpłatne treningi obowiązują zapisy online, na wydarzeniu Fundacji Run Vegan. Zajęcia odbywają się do 4 września.

Padel

Trenerzy uczą techniki w każdą środę, czwartek i piątek w godz. 17.00 - 19.00, a weekendami w godz. 12.00 - 18.00. Zapisy na zajęcia prowadzi organizator, Stowarzyszenie Polska Federacja Padla. Akcja trwa do 15 września.

Kort znajduje się na płycie Desantu i jest czynny całą dobę. Można go bezpłatnie rezerwować na stronie: padelbulwary.pl.

Padel to kombinacja gry w tenisa i squasha.

Kettlebell Hardstyle

Treningi Kettlebell Hardstyle – soboty, godz. 10.30, przystań Aquatica przy plaży Rusałka, (wstęp wolny) do 5 października 2019.

Odważniki kettlebell pomagają budować siłę i sprawność.

Pływanie na desce SUP

Trening pływania na desce SUP odbywa się w: poniedziałki o godz. 18.00, środy o godz. 7.00, soboty o godz. 12.00 na kanale Żerańskim (obowiązują zapisy tel. 796 661 334, płatne 9 zł/osoba), od 12 sierpnia do 2 października 2019.