Wizyty księży w szpitalach to ''skrajna nieodpowiedzialność''? Kapelan: Chcę być z ludźmi, którzy mnie potrzebują

- Jestem jedyną osobą, która jest aż tak zabezpieczona. Cały czas chodzę w masce, mój ubiór jest na bieżąco prany i dezynfekowany. Jestem też w stałym kontakcie z epidemiologiem, na dodatek sam jestem doktorem biologii medycznej, więc wiem, jak funkcjonuje zabezpieczenie sanitarne. Myślę, że co do stosowanych przeze mnie środków ostrożności nie powinno być zastrzeżeń, jak mam jakieś wątpliwości to zawsze pytam lekarza dyżurnego. Rozgrzeszam nawet przez drzwi, jeśli chory sobie tego życzy lub jego stan tylko na to pozwala - powiedział w rozmowie z nami ks. dr Marcin Łyżniak.