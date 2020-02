Wizz Air odwołuje loty do Włoch, także z Warszawy. Wszystko z powodu epidemii koronawirusa

Wizz Air odwołuje loty do Włoch z Warszawy

Epidemia koronowirusa, która rozprzestrzenia się we Włoszech, spowodowała, że Wizz Air ogranicza loty w tamtym kierunku. Węgierski przewoźnik „ze względu na malejące zainteresowanie połączeniami na włoskich trasach spowodowane wybuchem epidemii wirusa COVID-19” wyciął sporo lotów, także z Warszawy.

Rozkład lotów zmieniono między 11 marca a 2 kwietnia. W sumie – z Polski do Włoch – Wizz Air wyciął 60 proc. rejsów. Jak czytamy w informacji przewoźnika, po 2 kwietnia wróci dotychczasowy harmonogram lotów.

Jakie połączenia wycięto?

Co ważne, przewoźnik nie wycofał się zupełnie z obsługi połączeń do Włoch, a jedynie ograniczył loty. Do Rzymu w marcu samoloty miały latać aż 9 razy tygodniowo – polecą dwa. Do Mediolanu z 7 rejsów zostały również dwa. Niektóre trasy jak Turyn czy Werona zostaną zamknięte na kilka tygodni.