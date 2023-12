Wizz Air umieszcza 12-sty samolot na Lotnisku Chopina. Będzie znacznie więcej lotów z Warszawy

Lotnisko Chopina z nowym Airbusem A321

Ostatnio Wizz Air ogłosił dodanie 8. samolotu do bazy w Gdańsku oraz uruchomienie dwóch nowych tras: do Walencji i Rzymu. Przewoźnik zainaugurował właśnie trasę z lotniska Warszawa Radom do Larnaki na Cyprze. Z kolei, trasa Katowice – Bruksela Charleroi zostanie uruchomiona 14 grudnia. Teraz pora na Warszawę!

Nowy samolot to Airbus A321 , który dołączy do warszawskiej floty już w kwietniu 2024 roku.

"Na przestrzeni lat Wizz Air znacząco rozwinął swoją obecność na warszawskim lotnisku – aktualnie przepustowość osiąga 125 proc. w porównaniu ze wskaźnikiem sprzed pandemii i wzrośnie do 150 proc. po dodaniu 12. samolotu. Rozbudowa floty i siatki połączeń składającej się aktualnie z 56 tras do 24 krajów czyni Wizz Air kluczowym graczem i umacnia jego pozycję lidera wśród niskokosztowych przewoźników (ULCC) w regionie. Nowy, 12. samolot, usprawni łączność bazy w Warszawie i zwiększy dostępność różnorodnych miejsc docelowych" – zapowiedział przewoźnik.

Więcej lotów z Warszawy

Dodatkowo do Mediolanu polecimy nie 9, a 11 razy w tygodniu, a do Splitu 3 razy (zamiast 2). Zwiększy się też częstotliwość lotów na Bari (z 3 na 5), do Bazylei (z 3 na 5), do Oslo (z 5 na 7) czy do Kopenhagi (z 7 na 9).

W związku dodaniem 12-stego samolotu do warszawskiej bazy, przewoźnik udostępnił 12 tysięcy biletów w cenie 12 euro na trasach w polskiej siatce połączeń.