WizzAir wznawia loty z Polski. Do których miast w Europie polecimy? Kierunki i ceny biletów z Warszawy

Wizz Air wraca na niebo

Zakaz lotów obowiązuje obecnie do 16 czerwca 2020 roku. Już dzień później przewoźnik Wizz Air obsłuży pierwsze połączenia z warszawskiego Lotniska Chopina. _- Nie jestem w stanie wpływać na decyzje polskiego rządu. Tym bardziej, że Polska przedłuża te zakazy najczęściej w ostatnim możliwym momencie. Na pewno decyzja Polski będzie miała odzwierciedlenie w naszej postawie – i spodziewam się, że 17 czerwca wznowimy loty z i do Polski _– mówi Varadi w rozmowie z Fly4free.pl. Do jakich miast w Europie polecimy? Ile kosztują bilety? Poniżej znajduje się przegląd europejskich miast i ceny lotów. Kliknij w zdjęcie lub przycisk, aby zobaczyć destynacje.