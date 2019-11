Życie bez zwierząt byłoby nudne. Żaden z właścicieli czworonogów nie wyobraża sobie dnia bez swojego pupila szczęśliwie merdającego ogonem o poranku lub wieczoru bez usypiającego mruczenia kota. Jednak przyjaźń ze zwierzakiem to również ogromna odpowiedzialność i obietnica troski o pupila. Zgodnie z tą filozofią działają sklepy Maxi Zoo, łącząc w swojej przestrzeni świat zwierząt i ludzi.

„W Maxi Zoo kochamy zwierzęta z wzajemnością. I dokładamy wszelkich starań, by pomóc właścicielom jak najlepiej zadbać o ich pupili w każdym z naszych sklepów.” – mówi Bartłomiej Łętocha, dyrektor sprzedaży w Maxi Zoo.



Kolejny taki sklep pojawi się na warszawskim Gocławiu. Otwarcie odbędzie się w dniach 28–30 listopada br. Na wszystkich Klientów czeka promocja -20% na cały asortyment! Będą również do odebrania karty promocyjne Maxi Klubu, które umożliwią zbieranie pieczątek. Każde wydane 30 zł to jedna pieczątka. Po zebraniu 10 pieczątek Klient otrzyma zniżkę w wysokości 15 zł przy następnych zakupach!



Z miłości do zwierząt

W Maxi Zoo najważniejsze jest dla nas poprawienie komfortu życia zwierząt oraz ułatwienie ich właścicielom codziennej opieki nad swoimi pupilami. Sklepy działają zgodnie z filozofią „z miłości do zwierząt”, dlatego, by nie narażać ich na stres i dyskomfort, nawet pomimo dysponowania dużymi powierzchniami, Maxi Zoo nie decyduje się na sprzedaż w swoich sklepach żywych zwierząt. Zamiast tego organizuje akcje charytatywne, pomagając zwierzętom w okolicy oraz wspiera akcje ogólnopolskie, np. pomoc psim ratownikom pracującym w GOPR.



Kochane przez zwierzęta i ich właścicieli

W sklepach Maxi Zoo zwierzęta są mile widziane! Zawsze czekają na nie darmowe smakołyki oraz świeża woda. A na ich właścicieli porady od specjalistów oraz promocyjne ceny. W Maxi Zoo oferujemy ponad 6000 produktów dedykowanych różnym gatunkom zwierząt. Klienci znajdą m.in. aż piętnaście marek dostępnych wyłącznie w Maxi Zoo we wszystkich kategoriach cenowych. Każdy znajdzie coś dla siebie i swojego pupila. Wykwalifikowany personel chętnie udzieli fachowych porad odnośnie diety czy pielęgnacji każdego zwierzaka, a także pomoże np. w zaniesieniu ciężkich zakupów do samochodu.



Przyjdź 28 listopada razem ze swoim pupilem na otwarcie Maxi Zoo w Warszawie przy ulicy Ostrobramskiej 97C i sprawdź, dlaczego nasze sklepy są „kochane przez zwierzęta”!



*Zwycięzca w konkursie TOP FOR DOG 2019 w kategorii najlepszy sklep stacjonarny.

