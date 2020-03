Włącz się do akcji #4Fpomaga – i wspieraj szpital MSWiA w walce z pandemią

W ramach akcji #4Fpomaga od 14 marca 2020 roku 20% obrotu sklepu internetowego 4F.pl jest przekazywane na zakup sprzętu i zaopatrzenia medycznego do Centralnego Szpitala MSWiA w Warszawie – największej w kraju placówki przyjmującej i leczącej pacjentów zarażonych koronawirusem. Oficjalny komunikat w sprawie podejmowanych działań wydał Igor Klaja – prezes marki 4F. Poprzez zakupy w sklepie 4F.pl teraz pomóc może każdy.

Wspólne działania w walce z koronawirusem – wypowiedź prezesa

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa marka 4F postanowiła wesprzeć służbę zdrowia. Jak mówi właściciel marki 4F, Igor Klaja:

„Pomagać to bardzo ważna rzecz w tym szczególnym okresie”.

Od 14 marca 20% obrotu generowanego w sklepie internetowym marki jest przekazywane szpitalowi MSWiA znajdującemu się przy ul. Wołoskiej w Warszawie. Placówka jest największym w kraju szpitalem wśród placówek, które zostały przekształcone w szpitale jednoimienne zakaźne do walki z COVID-19.

Dowiedz się więcej na temat akcji:https://4f.com.pl/4fpomaga

300 par gogli oraz produkcja materiałów medycznych

Przed rozpoczęciem akcji #4Fpomaga marka 4F na prośbę szpitala przekazała za darmo jego personelowi 300 par gogli. Okulary będą wykorzystywane do ochrony pracowników szpitala przed zarażeniem.

Marka postanowiła dodatkowo wykorzystać swój potencjał i pomóc w szerszym zakresie. W związku z deficytem materiałów medycznych na rynku, marka zdecydowała się na produkcję fartuchów i ochraniaczy na buty, wykorzystując własne szwalnie i materiały 4F. Działaniom przyświeca myśl – pomagać, jak tylko jest to możliwe.

#4Ftrenujzdomu – darmowe filmy treningowe z ambasadorami

Koronawirus z Wuhan diametralnie zmienił sytuację na świecie, w tym w Polsce. Jak podkreślają eksperci, w czasie pandemii odporność jest kluczowa dla zdrowia, a można ją wspomagać poprzez regularną aktywność fizyczną. Akcja #4Ftrenujzdomu ma na celu zmobilizować Polaków do ćwiczeń. Już teraz marka udostępnia na stronie https://4f.com.pl/4ftrenujzdomu-trening-1-szymon-bialy darmowe filmiki, w których uczestniczą ambasadorzy i trenerzy marki 4F. To działania podejmowane z myślą o wszystkich, którzy z powodu aktualnej sytuacji nie mogą trenować na siłowni, uczestniczyć w zajęciach w klubach fitness czy na salach treningowych. Marka 4F pokazuje, że zamiast rezygnować z aktywności, można dbać o dobrą formę w domu.

Koronawirus – jak włączyć się do akcji i pomóc szpitalowi?

W walce z koronawirusem pomóc może każdy. 20% wartości każdego zamówienia na odzież i akcesoria w sklepie marki 4F zostanie przekazana szpitalowi na zakup niezbędnych artykułów.

Marka 4F stworzyła dodatkowo specjalną kolekcję T-shirtów z nadrukowanym logo akcji #4Fpomaga, które już dziś można zamówić w przedsprzedaży: https://4f.com.pl/kolekcje-specjalne/4fpomaga.html. 100% zysku z ich sprzedaży zostanie przeznaczone na pomoc wybranym szpitalom zakaźnym w Polsce. Zebrane pieniądze będą wykorzystane na zakup lub produkcję potrzebnego sprzętu i zaopatrzenia dla placówek medycznych. Koszulki są dostępne w damskich i męskich wersjach oraz dwóch kolorach do wyboru: czarnym i białym.

Okres zwrotów produktów na czas trwania akcji został wydłużony do 90 dni, a bezpłatną przesyłkę można otrzymać przy zamówieniu powyżej zaledwie 40 zł. Każdy produkt można zamówić z szybką i bezpieczną przesyłką do paczkomatu lub domu. Aby informacja mogła dotrzeć do jak największej liczby osób, warto podzielić się nią z innymi internautami.

Odpowiedzialność i solidarność to dwa kluczowe słowa w tym trudnym okresie. Pomagając razem, możemy więcej.