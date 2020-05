Wniosek o upadłość konsumencką - Jak złożyć?

Kolejne gruntowne zmiany w obrębie przepisów dotyczących ogłoszenia upadłości konsumenckiej zostały wprowadzone w życie 24 marca 2020 i są kolejnym krokiem w kierunku zapewnienia zadłużonym konsumentom legalnej i skutecznej możliwości wyjścia z pętli długów, zabezpieczając jednocześnie interesy wierzycieli. Jak złożyć wniosek na nowych zasadach i co się zmieniło po nowelizacji ustawy Prawo upadłościowe?

Kto może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości?

Zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi wniosek o upadłość konsumencką może zgłosić zarówno sam dłużnik (czyli osoba fizyczna, która jest niewypłacalna, tzn. niezdolna do bieżącego regulowania swoich zobowiązań pieniężnych), jak też wierzyciel lub wierzyciele zadłużonego konsumenta. To ogromna zmiana w stosunku do wcześniej obowiązujących przepisów, które dopuszczały możliwość wnioskowania o upadłość konsumencką wyłącznie przez dłużnika.

Nowe regulacje skuteczniej zabezpieczają interesy wierzycieli, dając im jednocześnie narzędzie do walki z dłużnikami, którzy próbowali dzięki ogłoszeniu upadłości konsumenckiej uniknąć spłacenia swoich długów. W obecnej postaci ustawa Prawo upadłościowe skutecznie zabezpiecza wierzycieli przed tego rodzaju działaniami.

Kiedy sąd może oddalić wniosek o upadłość?

Znacznej liberalizacji uległy również przepisy odnoszące się do sytuacji, w których wniosek o ogłoszenie upadłości może zostać odrzucony przez sąd, jeżeli było jasne, że dłużnik doprowadził do swej niewypłacalności w sposób celowy, umyślnie, w wyniku rażącego niedbalstwa lub gdy dłużnikowi umorzono zobowiązania w ciągu 10 lat poprzedzających datę złożenia wniosku.

Zgodnie z nowymi regulacjami sąd upadłościowy będzie umożliwiał oddłużenie także osobom, które umyślnie lub wskutek niedbalstwa doprowadziły do swej niewypłacalności, ale w takim przypadku plan spłaty będzie przewidziany na okres od 3 do 7 lat. Wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie jednak odrzucony przez sąd, jeżeli dłużnik doprowadził do niewypłacalności albo istotnie zwiększył jej stopień celowo.

Wniosek o upadłość konsumencką – co musi zawierać?

Według aktualnie obowiązujących regulacji ustawowych wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej powinien być składany na odpowiednim formularzu, w którym konieczne jest uzupełnienie wszystkich wymaganych danych. Są to:

· NIP dłużnika, jeżeli posiadał on ten numer w okresie 10 lat poprzedzających datę złożenia wniosku,

· informacje co do wysokości osiąganych przychodów i o wysokości kosztów utrzymania swojego oraz innych osób, które pozostają na utrzymaniu dłużnika,

· informacje dotyczące czynności prawnych, których dłużnik dokonywał w ciągu 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o upadłość, jeśli przedmiotem tych czynności prawnych były ruchomości, wierzytelności lub inne prawa o wartości przekraczającej 10 000 zł, nieruchomości, akcje lub udziały w spółkach,

· oświadczenie dłużnika o prawdziwości danych podanych przez niego we wniosku.

Warto pamiętać, że w określonych sytuacjach sąd może poprosić o uzupełnienie złożonego wniosku o nowe dokumenty i informacje.

Tryby postępowania upadłościowego

W znowelizowanej ustawie Prawo upadłościowe dla dłużników zostały przewidziane trzy tryby postępowania w sprawach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Pierwszy z nich to tryb uproszczony, który jest przewidywany dla dłużników o niewielkim majątku lub w ogóle go pozbawionych. Cechuje się niskim stopniem formalizacji i szybkim przeprowadzeniem całej procedury.

Drugi tryb to tzw. tryb zwykły, który zazwyczaj stosuje się w sprawach o znacznym stopniu komplikacji – np. gdy dłużnik ma wielu wierzycieli, a majątek jest dużych rozmiarów. W tym trybie postępowania możliwe jest ogłoszenie upadłości osoby fizycznej na zasadach obowiązujących przedsiębiorców.

Trzeci tryb to tryb układowy, który pozwala dłużnikowi sprawować kontrolę nad częścią (a w niektórych przypadkach nawet nad całością) jego majątku. Dzięki trybowi układowemu dłużnik może ze swoim wierzycielem zawrzeć układ dotyczący sposobu oraz warunków spłaty zobowiązań.

Profesjonalne wsparcie prawne w sprawach o upadłość konsumencką

Z uwagi na to, że regulacje prawne dotyczące upadłości konsumenckiej uległy poważnym zmianom na przestrzeni ostatnich kilku lat, najlepszym wyjściem jest powierzenie swojej sprawy profesjonalistom, czyli prawnikom wyspecjalizowanym w prawie upadłościowym. Jedną z kancelarii świadczących tego rodzaju usługi jest Kancelaria Kosmal&Kwiatkowski, przeprowadzająca swoich klientów przez cały proces ogłoszenia upadłości konsumenckiej krok po kroku, zapewniając wsparcie i pomoc na każdym etapie postępowania. Ze szczegółami oferty można zapoznać się bezpośrednio na stronie internetowej kancelarii.