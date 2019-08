Wodociągi Warszawskie budują farmy fotowoltaiczne. Uzyskają tyle energii, ile potrzebuje 2600 gospodarstw domowych

Wodociągi Warszawskie będą pozyskiwać energię słoneczną

- Warszaw stawia na odnawialne źródła energii. Na terenach Wodociągów Warszawskich montujemy właśnie instalacje fotowoltaiczne. Nowe panele pojawią się do końca 2022 r. i będą produkować tyle energii, ile potrzebuje 2600 gospodarstw domowych - informuje na swoim Twitterze prezydent Rafał Trzaskowski. Koszt projektu to blisko 40 mln zł. Umowę na zaprojektowanie i wykonanie 7 instalacji podpisano 29 stycznia 2019 r.

Farmy fotowoltaiczne m.in. w „Czajce” i Wieliszewie

Montaż urządzeń, o łącznej mocy 6,7 MW, odbędzie się w dwóch etapach. W pierwszym, trwającym do końca 2021 r., zostaną one umieszczone na dachach Stacji Pomp Kanałowych „Powiśle”, mieszczącej się u zbiegu ulic Karowej i Dobrej i Pompowni „Nowodwory” przy ul. Mehoffera na Tarchominie. Z kolei do końca 2022 r. potrwa ich instalacja także na terenie oczyszczalni ścieków: „Czajka”, „Południe”, „Dębe” oraz w Zakładzie Północnym w Wieliszewie i Stacji Strefowej „Białołęka”.

EKOoszczędność

Szacuje się, że inwestycja zapewni roczną produkcję energii na poziomie ok. 6,7 GWh. - Pozwoli to wygenerować oszczędności na poziomie ok. 1,8 mln zł netto rocznie, co oznacza, że środki własne Spółki przeznaczone na realizację inwestycji (tj. blisko 37% wartości kontraktu) zwrócą się w okresie 8 lat. Około. 63% kosztów budowy instalacji fotowoltaicznych stanowią fundusze unijne.