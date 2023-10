Województwo Warszawskie zamiast Mazowsza? Tak może wyglądać nowy podziaładministracyjny

Plany administracyjne, by odłączyć „Wielką Warszawę” od reszty województwa mazowieckiego, pojawiają od wielu lat. Ma to związek z ogromną dysproporcją między poszczególnymi regionami. Warszawa to od lat najbogatszy obszar w Polsce, a pozostała część Mazowsza – niemal najbiedniejszy. Co więcej, stolicę wyodrębniono już w podziale sporządzonym na potrzeby pozyskiwania środków z Unii Europejskiej.

Przeciwko podziałowi województwa od lat głosuje lokalny sejmik. Dawniej postulowano, by z Mazowsza wyłączyć Warszawę wraz z tzw. obwarzankiem, a stolicę nowego województwa przenieść do Płocka lub Radomia. Ta koncepcja miała wielu przeciwników, także ze względu na odległości między wspominanymi miastami.