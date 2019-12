Wojna o autobusy na Woli. Burmistrz sprzeciwia się propozycjom ZTM, mieszkańcy zaniepokojeni

ZTM chce przenieść ruch pod ziemię

Propozycje zaprezentowane przez Zarząd Transportu Miejskiego można streścić w jednym zdaniu - mieszkańcy Bemowa i Woli nie dojadą autobusem do Śródmieścia bez przesiadki do metra. Alternatywą zostają oczywiście tramwaje, które po zakończeniu budowy metra na Woli, wróciły na swoje poprzednie trasy. Po torowisku wzdłuż ul. Powstańców Śląskich kursują aktualnie cztery linie - 10, 11, 26 oraz 28. Poza tą ostatnią, pierwsze trzy można potraktować jako bezpośredni transport do centrum.