Wojna o krzyż w urzędzie na Białołęce. Radni żądają jego przywrócenia

Radna odniosła się do sprawy za pośrednictwem swojego facebooka: - Zgodnie z prawem nasza religia lub bezwyznaniowość to nasza prywatna sprawa i nikt nie ma prawa pytać nas o wyznanie. Jednak gwarantem wolności każdego i każdej z nas jest to, że władza i jej narzędzia czyli urzędy, szkoły, ministerstwa itp. pozostaną bezstronne religijnie. Bo kiedy konkretną religię wyznaje władza i urząd, obywatel traci osobisty wybór - argumentowała pod koniec zeszłego roku Diduszko-Zyglewska. Napisała w sprawie krzyża interpelację, ale nie otrzymała na nią odpowiedzi. Mimo tego krzyż został zdjęty przez kierownika białołęckiego Urzędu Cywilnego.