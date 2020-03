Wojska Obrony Terytorialnej. Czym obecnie "terytorialsi" zajmują się w Warszawie?

Od początku kryzysu związanego z koronawirusem w akcję pomocową zaangażowane zostały Wojska Obrony Terytorialnej. Żołnierze - na polecenie ministra obrony narodowej - trafili na lotnisko Chopina, gdzie pracują do dziś. - Pierwsza grupa żołnierzy z 62 batalionu lekkiej piechoty z Radomia została skierowana na lotnisko w czwartek 12 marca, gdzie wykonywano pomiar temperatury oraz gromadzono i segregowano karty lokalizacyjne pasażerów przylatujących do Polski. Aktualnie żołnierze z 61 blp z Grójca pełnią zmianę i pozostają w dyspozycji do obsługi lotów czarterowych - mówi ppor. Jolanta Maciaszek z Wojsk Obrony Terytorialnej.

W Warszawie pracuje 50 ochotników z 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. O tym, że będą pomagać w walce z koronawirusem dowiedzieli się nim pandemia trafiła do Polski. Poza lotniskiem, pomagają także w dostarczaniu żywności czy wspieraniu kombatantów. Opieką objętych zostało blisko 30 kombatantów Armii Krajowej oraz innych organizacji niepodległościowych. Żołnierze WOT są z nimi w kontakcie telefonicznym. Mają też kontakt ze Związkiem Powstańców Warszawskich oraz Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej - które działają na terenie Warszawy.