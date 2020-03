Wójt Nadarzyna przechodzi kwarantannę. Jego syn zakażony koronawirusem. Służby nie chcą robić testów na obecność wirusa?

Wójt Nadarzyna, Dariusz Zwoliński, poinformował, że od środy (11 marca) będzie przechodził obowiązkową kwarantannę. Wszystko to w związku z wykryciem koronawirusa u jego dorosłego syna syna. - Wszystkie osoby, które miały kontakt z moją osobą w ostatnich 48 godzinach, będą poddane tzw. obserwacji. To znaczy, że przez najbliższe dwa tygodnie muszą dokonywać pomiaru temperatury rano i wieczorem. Jeśli pojawi się u nich wysoka gorączka powyżej 38 st. C oraz suchy kaszel, czy problemy z oddychaniem, muszą zgłosić ten fakt na numer alarmowy Inspektoratu Sanitarnego w Pruszkowie lub do najbliższego szpitala zakaźnego - poinformował Dariusz Zwoliński.

- Tu zaczęły się lekkie schody. Pod pierwszym numerem Pani stwierdziła, że jej placówka nie jest przygotowana na działania związane z chorobami zakaźnymi i ministerstwo nie powinno podawać ich numeru co już im kilkakrotnie zgłaszano. Pod drugim numerem (szpital zakaźny) Pani stwierdziła, że jeżeli nie ma więcej niż 38 stopni, to jest to zwykła grypa. Zaleciła synowi udanie się do lekarza pierwszego kontaktu. Na szczęście Adrian wykazał się rozsądkiem, zadzwonił do przychodni, a tam jeszcze bardziej rozsądna Pani doktor zaleciła mu natychmiastowe udanie się do wspomnianego wcześniej szpitala zakaźnego. Stwierdziła również ,że jeżeli go nie przyjmą to ona prosi o informację i osobiście będzie interweniowała - opisuje wójt.