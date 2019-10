Wola: będzie więcej ławek dla mam. Idealne do karmienia i przewijania maluchów

Ławki dla mam na Woli zdążyły zyskać dużą popularność. Odkąd powstały, mieszkanki dzielnicy nie muszą już spieszyć się do swoich domów. Teraz w spokoju i intymnej atmosferze mają szansę nakarmić i przewinąć malucha.

Już wiemy, że powstaną nowe ławki. Na projekt budżetu obywatelskiego zagłosowały 742 osoby. "Ławka do karmienia i przewijania pozwala zapewnić wygodę i bezpieczeństwo. Jest to możliwe dzięki wysokim i wyprofilowanym bokom, które uniemożliwiają upadek dziecka podczas przewijania. Dodatkowo ławka zapewnia komfort karmienia z możliwością obserwowania np. drugiego dziecka na placu zabaw. Należy zastanowić się, aby konstrukcja posiadała jedną ściankę boczną, która pozwoliłaby zapewnić intymność podczas karmienia piersią. Może to być również inne rozwiązanie w celu osiągnięcia poczucia intymności dla kobiety karmiącej" - przekonuje w opisie projektu autorka pomysłu, Beata Wrześniak.