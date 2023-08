Wolny Piknik w Parku Moczydło z okazji Święta Demokracji. Warsztaty, zabawa sąsiedzka i koncert znanego wokalisty

Wolny Piknik w Parku Moczydło

Koniec wakacji zbliża się wielkimi krokami. Jednak to nie koniec imprez plenerowych. Już 31 sierpnia (czwartek) o godz. 14:00 rozpocznie się Wolny Piknik w Parku Moczydło. Imprezę otworzy odsłonięcie Muralu Geremka autorstwa Oli Jasionowskiej, który jest symbolicznym patronem tegorocznego wydarzenia. Na Wolnym Pikniku czekać będą liczne atrakcje o charakterze artystyczno-animacyjny, a wisienką na torcie będzie koncert zespołu BARANOVSKi i widowiskowy pokaz laserowy.

Wolskie Centrum Kultury

Dlaczego 31 sierpnia świętujemy Dzień Demokracji?

Ten dzień jest szczególną datą w polskiej historii. Ustanowiono go Dniem Solidarności i Wolności na pamiątkę zrywu Polaków o wolność, który był początkiem końca komunizmu w Europie.

W 2024 roku będziemy obchodzić równą 20. rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Wydarzenie to stało się zwieńczeniem przemian ustrojowych, jakie zachodziły w Polsce od końca lat 90. Powrót do naszej historii jest impulsem do zastanowienia się nad kondycją współczesnej demokracji. Przypomina także o tym, że o wolność należy dbać, ponieważ nie została nam dana raz na zawsze.

Program wydarzenia:

14:00 – Odsłonięcie Muralu Oli Jasionowskiej upamiętniający Bronisława Geremka –

ul. Wolność 1/3

ul. Wolność 1/3 15:00 – 19:00 – Wolny piknik i warsztaty z demokracji na górce (Park Moczydło)

19:30 – Koncert BARANOVSKi

Pokaz laserów (po koncercie)