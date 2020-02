Wolski Pączuś 2020. Po raz kolejny w Warszawie odbędą się zawody jedzenia pączków na czas

Wolski Pączuś 2020

Jak co roku w Tłusty Czwartek w Warszawie organizowane są zawody jedzenia pączków na czas. Aby otrzymać tytuł Wolskiego Pączusia 2020 trzeba w jak najkrótszym czasie zjeść 5 pączków. Aktualny rekord ustanowiony w 2017 roku to 1 minuta 14 sekund. Jak będzie tym razem? O tym przekonamy się w czwartek, 20 lutego o godz. 18:00 w sali sesji Urzędu Dzielnicy Wola przy al. „Solidarności” 90. Zawody będą rozgrywane w dwóch kategoriach – kobiet i mężczyzn, a zdobywcy tytułu otrzymają pamiątkowy dyplom, stos pączków oraz zestaw upominków Dzielnicy Wola.

Wolski Pączuś 2020: zapisy

Każdy, kto chce zawalczyć o tytuł Wolskiego Pączusia musi zapisać się na listę do środy 19 lutego 2020 r. Można to zrobić telefonicznie: 22 443 56 17 (pn-pt w godz. 8:00-16:00) lub mailem:wolski.paczus@um.warszawa.pl W treści maila należy wpisać imię i nazwisko, wiek oraz numer telefonu do kontaktu. Lista startowa będzie składać się z 50. zawodników. Na listę rezerwową zapisanych zostanie 25 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń. Więcej informacji oraz regulamin znajdziesz TUTAJ.