Work/Cafe Santander na Złotej 44. Nowy wymiar co-workingu.

Work/Cafe Santander to nowy i warty odwiedzenia punkt na mapie Warszawy. Otwarta przestrzeń do codziennej pracy, sala na spotkania, czy inspirujące sesje networkingowe przy kawie.

Work/Cafe Santander to miejsce, do którego zaprosisz kontrahentów

Spotkanie biznesowe możesz zorganizować w czteroosobowej sali z pełnym wyposażeniem telekonferencyjnym. Work/Cafe Santander zapewni też płatny catering kawowy na takie spotkanie. Ciekawą opcją dla Klientów Santander Banku jest możliwość wcześniejszej rezerwacji sali online. Wystarczy wejść na

santander.pl/workcafe. Zyskujesz w ten sposób pewność, że miejsce będzie zarezerwowane na Twoje spotkanie. W menu kawiarni znajdziesz smaczne przekąski, dla miłośników kawy czeka kilkanaście jej smaków, a przy płatności kartą Grupy Santander, zyskujesz 30% zniżkę.

Popracujesz w spokoju

Już od 08:00 rano, a w soboty od 09:00 można zająć swoje biurko w otwartej przestrzeni co-workingowej. Może z niej korzystać każdy, nie tylko Klient Santander Banku. Swobodny dostęp do wi-fi, drukarki i wyciszonych pomieszczeń na rozmowy telefoniczne to duży plus tego miejsca. Pracować można do późna - do 20:00

w tygodniu, do 18:00 w soboty.

Złota 44 to dobry adres

Work/Cafe jest w samym centrum Warszawy. Do Dworca Centralnego tylko 300 m, więc na pewno nikt nie spóźni się na pociąg. To rejon miasta znany wśród biznesmenów i celebrytów. Twoi goście, czy współpracownicy na pewno trafią do Work/Cafe. Blisko stąd również do najatrakcyjniejszych miejsc stolicy, więc po załatwieniu spraw można kontynuować spotkanie gdzie indziej.

Work/Cafe Santander to miejsce, w którym porozmawiasz z doradcą

Work/Cafe Santander to jednocześnie oddział banku. Co najważniejsze, bankujesz i pracujesz w spokoju. Nikt sobie nie przeszkadza, a bankowe sprawy z doradcą można załatwić przez cały tydzień, od poniedziałku do piątku (10:00-18:00), a dodatkowo także w soboty między 10:00 a 14:00. Na spotkanie z doradcą możesz umówić się na konkretną godzinę przez stronę santander.pl/workcafe. Na miejscu dostępne są również bankomaty i wpłatomaty. Na Złotej 44 załatwisz wszystkie sprawy bankowe.

Work/Cafe Santander to miejsce, w którym rozwiniesz skrzydła

Santander Bank Polska, organizując przestrzeń do pracy, nie zapomniał też o eventach dla gości: Networking by TEDx Warsaw, Coaching – Love in Business, czy warsztaty latte i tasting kawy już się odbyły, a za chwilę kolejne wydarzenia. Więcej o szkoleniach/prelekcjach i innych spotkaniach, na których warto być, znajdziesz w serwisie Work/Cafe. Przed nami wiele ciekawych i inspirujących spotkań o zróżnicowanej tematyce.

Work/Cafe Santander to miejsce, które obsłużysz online

Więcej informacji o Work/Cafe Santander w serwisie na santander.pl/workcafe. To tam:

· zarezerwujesz spotkanie z doradcą bankowym,

· zarezerwujesz salkę spotkań,

· poznasz listę najbliższych wydarzeń,

· sprawdzisz aktualne menu kawiarni.

Work/Cafe to innowacyjne podejście do codzienności. Warto sprawdzić to miejsce na mapie Warszawy. Zajrzyj i sprawdź!