WOŚP 2020, ile zebrano? Poznaliśmy ostateczny wynik 28. Finału WOŚP. Orkiestra pobiła kolejny rekord

- Fundacja WOŚP podczas 28. Finału zebrała 186 133 610, 66 zł, co do których ma bardzo jasne i sprecyzowane plany na zakup sprzętu medycznego dla polskich szpitali. Celujemy w najwyższą jakość i pragniemy kupić sprzęt, który podniesie poziom sal operacyjnych i zabiegowych. Przeznaczymy na to część pieniędzy, bo realizujemy także non stop całoroczne programy medyczne - mówił na konferencji Jurek Owsiak, prezes zarządu Fundacji WOŚP.

28. Finał WOŚP - podsumowanie

28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dobiegł końca, a właściwie dopłynął do brzegu. Dlaczego? Bo 12 stycznia, zgodnie z hasłem tegorocznego Finału, łapaliśmy „wiatr w żagle”. Celem zbiórki było zapewnienie najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej. Najogólniej mówiąc, Fundacja zbierała środki na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia i zdrowia dzieci potrzebujących różnego rodzaju operacji. Orkiestra skupiła się przede wszystkim na takich dziedzinach medyny dziecięcej jak chirurgia ogólna, kardiochirurgia czy neurochirurgia. Do urządzeń, które zostaną zakupione dzięki zbiórce, należy wyposażenie sal operacyjnych, oddziałów intensywnej terapii pooperacyjnej, czy zakładów diagnostyki obrazowej. Są to m.in.: lampy operacyjne, stoły operacyjne, diatermie, aparaty do znieczulenia, sprzęt monitorujący, urządzenia teletransmisyjne, aparaty RTG z ramieniem C, zestawy endoskopowe. Cel Finału obejmuje także zakup wyposażenia dla oddziałów intensywnej terapii pooperacyjnej. W ich przypadku planowane są zakupy inkubatorów, monitorów, respiratorów, a także strzykawek automatycznych i objętościowych. Ponadto, zarówno dla sal operacyjnych, jak i oddziałów pooperacyjnych, niezbędne będą zakupy ultrasonografów i echokardiografów.