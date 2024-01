WOŚP 2024. Przejazd czołgiem, zwiedzanie niedostępnych miejsc PKiN i Stacji Filtrów. Oto najciekawsze aukcje 32. Finału WOŚP w Warszawie Martyna Konieczek

Firma BYŚ zaprasza na przejazd po ulicach Warszawy zabytkową śmieciarką. - To skoda 706 rtk, rocznik 1981, z oryginalną zabudową Bobr na licencji legendarnej firmy KUKA, prawdopodobnie jedyna taka zachowana na świecie. Kilka lat temu przywróciliśmy jej dawny blask. To pojazd dokładnie taki, jaki można zobaczyć w kultowych filmach Stanisława Barei. Takie śmieciarki poruszały się m.in. po Warszawie lat 60-tych XX w., przez kolejnych kilkadziesiąt lat - zachęca do licytacji firma.

32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się w najbliższą niedzielę, 28 stycznia 2024 roku. Tegoroczne hasło brzmi: "Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych!". Celem zbiórki jest bowiem zakup nowoczesnego sprzętu do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc. Jak co roku, na Allegro odbywają się setki zbiórek i aukcji na rzecz WOŚP. Co w tym roku oferuje Warszawa?