WOŚP 2024 Warszawa. Zobacz najoryginalniejsze przebrania wolontariuszy i wolontariuszek podczas 32. finału

Wolontariusze WOŚP w kolorowych strojach na ulicach Warszawy

Trwa 32. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tysiące ochotników z całego kraju, a zwłaszcza z Warszawy, zjednoczonych wspólnym celem, zapełnią ulice stolicy, kwestując środki na szczytny cel. Jak ich rozpoznać w tłumie? To proste! Nieodłącznym atrybutem każdego wolontariusza są charakterystyczne czerwone serduszka - naklejki, identyfikatory oraz, oczywiście, niezbędne do zbierania datków, specjalne puszki. To symboliczne elementy, które sprawiają, że WOŚP zawsze jest obecna w sercach mieszkańców Warszawy.

Niektórzy wolontariusze postanowili jednak pójść o krok dalej i nie tylko zbierać datki, ale również umilić ten szczególny dzień warszawiakom. Kolorowe stroje, peruki, a nawet nieco szalone przebrania - to wszystko, by wprowadzić do szarej zimowej codzienności odrobinę uśmiechu i radości. Możemy więc spodziewać się spotkania z postaciami z bajek, superbohaterami czy postaciami z ulubionych filmów. To właśnie tacy wolontariusze wyróżniają się na ulicach, przyciągając uwagę przechodniów nie tylko charyzmatycznymi puszkami, ale również niepowtarzalnym stylem.