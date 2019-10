WOŚP. Orkiestra przekazała ultranowoczesny sprzęt do szpitala dziecięcego w Dziekanowie Leśnym [ZDJĘCIA]

W piątek, 11 października 2019, w Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym (k. Łomianek) Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy uroczyście przekazała wyposażenie dwóch pracowni diagnostycznych. Łączna wartość przekazanych przez WOŚP tomografu komputerowego i stacjonarnego aparatu RTG, zakupionych ze środków 27. Finału, wynosi blisko 5 mln złotych.

Dwa z zakupionych podczas 52. Konkursu Ofert, organizowanego wiosną 2019 roku, nowoczesnych, zaawansowanych technologicznie aparatów, trafiły właśnie do Dziekanowa Leśnego pod Łomiankami. - Jesteśmy bardzo dumni z tego, że udało nam się zrealizować nasze największe przed ostatnim Finałem marzenie, jakim był zakup tych najnowocześniejszych i najdroższych urządzeń do diagnostyki dzieci – mówi Lidia Niedźwiedzka-Owsiak, członek zarządu i dyrektor ds. medycznych WOŚP. – Pierwsze aparaty przekazujemy szpitalowi w Dziekanowie Leśnym, który wspieramy regularnie już od pierwszych Finałów. Tym razem udało się tu stworzyć zupełnie nowe możliwości badań pacjentów leczonych na wszystkich szpitalnych oddziałach, co pozwoli szybciej i skuteczniej nieść im pomoc we wszelkich problemach zdrowotnych. - To jest bardzo ważne, by kupić jak najlepszy sprzęt. My zawsze kupujemy jakość, a nie cenę. Sprzęt najnowszy, absolutnie kosmiczny - podkreślał Jurek Owsiak, w trakcie uroczystości przekazania sprzętu Szpitalowi Dziecięcemu w Dziekanowie Leśnym.

Do szpitala w Dziekanowie trafiło do tej pory blisko 90 urządzeń medycznych zakupionych przez WOŚP. Wartość przekazanych do tej pory urządzeń z serduszkiem Orkiestry wynosi ok 1,4 mln złotych. - Jesteśmy zaszczyceni i dumni, że nasz szpital został obdarowany przez Fundację Wielka Orkiestry Świątecznej Pomocy światowej klasy sprzętem medycznym, jakim są tomograf komputerowy oraz aparat RTG. Głównym celem naszej działalności jest zabezpieczenie potrzeb zdrowotnych pacjentów na najwyższym poziomie. Posiadanie tak profesjonalnego sprzętu z pewnością przyczyni się do efektywniejszego leczenia, a tym samym do ratowania zdrowia i życia chorych dzieci. (...) Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do sfinalizowania tak ogromnego i wspaniałego przedsięwzięcia. – mówi Robert Lasota, Dyrektor Szpitala. O sprzęcie

Przekazany szpitalowi w Dziekanowie aparat SOMATOM go.Top jest nowoczesnym, 128-warstwowym tomografem komputerowym firmy Siemens Healthineers. Urządzenie zapewnia bardzo wysoką jakość obrazowania przy zastosowaniu znacznie obniżonego poziomu dawki promieniowania (nawet poniżej 1 mSv). Zastosowane technologie pozwalają także na ograniczenie dyskomfortu i lęku związanego z samym badaniem. Nowoczesność tomografu SOMATOM go.Top wpływa także na obniżenie kosztów użytkowania – nie tylko dzięki prostszej, zdalnej obsłudze serwisowej, ale także mniejszemu zużyciu środka kontrastowego oraz energii elektrycznej. To pierwszy w historii Szpitala w Dziekanowie Leśnym tomograf komputerowy.

Drugim aparatem, który wkrótce rozpocznie pracę na rzecz pacjentów Szpitala jest Luminos dRF Max firmy Siemens Healthineers. Jest to w pełni cyfrowy aparat rentgenowski, dzięki czemu zdjęcia są wykonywane znacznie szybciej. Równie ważny, co możliwości kliniczne, jest przy tym komfort badanego dziecka. Aparat jest łatwo dostępny dla małych pacjentów. Dostęp do aparatu ze wszystkich stron ułatwia obecność rodzica, co ogrywa ogromną rolę w badaniach pediatrycznych. - Warto zwrócić uwagę nie tylko na nowoczesne technologie, pozwalające wykonywać badania najwyższej jakości znacznie szybciej i bezpieczniej. Równie istotne jest to, że badania będą odbywać się w przyjaznym dzieciom otoczeniu. Pełne wesołych zwierząt okleiny aparatów, malowidła, fototapety i grafiki na ścianach oraz kącik zabaw mają jeden cel – nastroić pozytywnie małego pacjenta, zamienić badanie w przygodę – podkreśla Emilia Tkacz, Członek Zarządu polskiego oddziału Siemens Healthineers.

27. Finał WOŚP odbył się 13 stycznia 2019 roku. Jego celem był zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych w całej Polsce. Zbiórka zakończyła się wynikiem blisko 176 mln złotych.

