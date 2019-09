Wrześniowy Runmageddon, czyli zastrzyk pozytywnej energii!

Koniec letnich, upalnych miesięcy wakacyjnych to czas powrotu do szkoły i pourlopowego natłoku obowiązków. Runmageddon rusza więc z receptą na wrześniowe gorsze dni – piekielnie gorąca atmosfera, fantastyczna zabawa i masa pozytywnych emocji. Wszystko to zostanie zaserwowane Uczestnikom na ekstremalnym biegu z przeszkodami w Warszawie. Już 14 i 15 września w okolicach Stadionu Mazur w Karczewie debiutanci i weterani należący do runmageddonowej rodziny wyruszą na trasy, by przeżyć niezapomnianą przygodę.

Runmageddon łączy ludzi, na trasie można poznać nowych znajomych, przyjaciół, a nawet… miłość! Podczas biegu najważniejsza jest pomoc, której każdy może być odbiorcą i każdy może ją ofiarować. Często wystarczy po prostu wyciągnięta w odpowiedniej chwili pomocna dłoń. Pomoc jest też niezwykle istotna, gdy napotyka się na codzienne trudności. A o codziennych trudnościach wiele mógłby powiedzieć Artur Świercz, który od urodzenia nie chodzi i porusza się na wózku inwalidzkim. Pomimo przeciwności losu nigdy się nie poddał, a jego uśmiech i pozytywne usposobienie zaraża wszystkich i motywuje do działania. Dzięki temu został mu nadany przydomek Barierołamacza, i fatycznie Artur pokazuje, że wszystkie bariery są do złamania, a wymówki i ograniczenia są tylko w naszych głowach. Z pomocą swoich przyjaciół Kamila Nadolnego oraz Łukasza Chodowskiego oraz ambasadora Runmageddonu Jakuba Zawistowskiego, Artur wystartuje na wrześniowym evencie. Pokona trasę Rekruta, czyli 6 kilometrów z 30 przeszkodami. Ich drużyna pokaże, że w życiu nie należy rezygnować z marzeń i wszystko można zrobić, jeśli tylko się chce.

Warszawskie Mistrzostwa

Niecodziennie na trasie Runmageddonu można spotkać rozpoznawalne twarze, które kojarzymy z telewizji albo usłyszeć znany głos, który pamiętamy z codziennie słuchanych audycji radiowych. Tym razem będzie do tego okazja! W sobotę o 12:00 na trasę Rekruta wyruszą dziennikarze w ramach corocznej edycji Mistrzostw Polski Dziennikarzy. Na tę chwilę wiadomo już, ze zobaczymy zmagania członków redakcji między innymi: Radia Zet, RMF FM, Polska Times, TVN, TVP czy sport.pl. W tym samym dniu wystartują także przedstawiciele Domów Mediowych i Agencji reklamowych na, po raz pierwszy organizowanych, Mistrzostwach Agencji i Domów Mediowych.

Formuły dla każdego

Warszawski Runmageddon, oprócz wspomnianego Rekruta (dostępnego w wersji dziennej lub nocnej), oferuje startującym także inne formuły, dostosowane do formy i umiejętności sportowych – Intro (3km +15 przeszkód), Classic (12 km +50 przeszkód). Również młodsi śmiałkowie znajdą coś dla siebie, dzieci w wieku 4-11 lat mogą wziąć udział w formule Kids (1 km +10 przeszkód), a młodzież 12-15 lat spróbować swoich sił w Juniorze (2 km +15 przeszkód). Całe rodziny natomiast mogą stworzyć wspólny team i razem doświadczyć fantastycznej zabawy startując w formule Family, a na mecie otrzymać wyjątkowe medale. Więcej szczegółowych informacji można uzyskać pod adresem http://bit.ly/2ZqCd3d, i tam także dokonać zapisów online. polecane: FLESZ - Totolotek Puchar Polski - najciekawsze pary 1/32 finału Wideo