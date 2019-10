Wrzutnie biblioteczne, Warszawa. Przy bibliotekach na Ursynowie pojawiły się boksy do zwrotów książek. Są czynne całą dobę

Wrzutnie biblioteczne na Ursynowie

Dobra wiadomość dla mieszkańców Ursynowa, a szczególnie dla tych, którzy nie mają czasu na wizytę w bibliotece i zwrot wypożyczonych książek. W dzielnicy przybyło osiem wrzutni bibliotecznych, do których można zwracać wypożyczone książki i tym samym uniknąć płacenia kar za nieterminowy zwrot do biblioteki. Są one czynne non stop i można z nich korzystać o dowolnej porze dnia i nocy.