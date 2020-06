WspieramyLokalnyBiznes - edukacja - te firmy działają online i zdalnie w mazowieckim

Przygotowaliśmy dla Was bazę lokalnych firm z mazowieckiego, w branży „edukacja”, które w czasie epidemii koronawirusa dostarczają zamówienia do domu lub działają online. To firmy z Twojej okolicy. Poznaj ich ofertę, dane kontaktowe, godziny otwarcia i przyjmowania zamówień oraz szczegóły świadczonych usług.

Panująca pandemia koronawirusa to trudny czas dla nas wszystkich. Na nowo uczymy się załatwiać wiele codziennych spraw. Na szczęście w mazowieckim wiele firm działa i dostarcza rozwiązania z branży „edukacja”, dzięki którym nie musisz wychodzić z domu. Z naszej bazy wybierz interesującą Cię firmę lokalną i poznaj szczegóły oferty. KLIKNIJ i zapisz się

do bazy lokalnych firm EDUKACJA - nauczanie zdalne, platformy, kursy, szkoły językowe etc.) oraz szkolenia, kursy, doradztwo (w tym webinaria i e-learningi) Warszawa Dr English Adres: nan, Warszawa

nan, Warszawa Godziny otwarcia :

📱 +48 518 670 427

📧 biuro@drenglish.pl

🌍 Dr English

Szkoły zapraszają młodzież do podjęcia nauki na atrakcyjnych kierunkach. Zapraszamy do logowania on-line Warsztat Kulinarny Północ-Południe Adres: ul. Warsztatowa 9, Radom

ul. Warsztatowa 9, Radom Godziny otwarcia :

📱 +48 784 093 435

📧 kontakt@warsztatkulinarny.com.pl

🌍 Warsztat Kulinarny Północ-Południe

kursy, szkolenia, szkoła policealna bezpłatna, liceum dla dorosłych, kursy językowe Giganci programowania Adres: Głowackiego 33, Ostrołęka

Głowackiego 33, Ostrołęka Godziny otwarcia :

📱 +48 512 105 263

📧 ostroleka@giganciprogramowania.edu.pl

🌍 Giganci programowania Giganci Programowania to innowacyjna placówka, w której kształcimy młodych ludzi zainteresowanych nowymi technologiami i programowaniem komputerów. Każdego dnia dzielimy się w niej wiedzą i doświadczeniem z młodym pokoleniem. Naszym celem jest wyszkolenie znającego się na informatyce młodego człowieka, który bez żadnych kompleksów będzie mógł funkcjonować w przyszłości na nowoczesnym rynku pracy. Pasją do programowania chcemy zarażać jak najwięcej młodych ludzi, ponieważ wierzymy, że nauka programowania rozwija nie tylko umiejętności cyfrowe, dające lepszy start w przyszłość, ale - co ważniejsze - stymuluje rozwój logicznego myślenia. Szkoła Języków Obcych KONWERSATORIUM Adres: ul. Hallera 35, Ostrołęka

ul. Hallera 35, Ostrołęka Godziny otwarcia :

📱 +48 608 800 433

📧 biuro@konwersatorium.pl

🌍 Szkoła Języków Obcych KONWERSATORIUM

Uczymy języków obcych stacjonarnie i online. Prowadzimy zajęcia grupowe i indywidualnie. Uczą się z nami przedszkolaki, starsze dzieci i dorośli. Rozwijanie sprawności mówienia jest dla nas najważniejsze. Prowadzimy też korepetycje - pomagamy w opanowaniu gramatyki i słownictwa. Maturzystów zapraszamy na kursy maturalne. Przygotowujemy do egzaminów FCE, CAE, CPE. Wołomin Giganci Programowania Adres: ul.Wileńska 51, Wołomin

ul.Wileńska 51, Wołomin Godziny otwarcia : , ,

, , 📱 +48 22 112 10 63

📧 sekretariat@giganciprogramowania.edu.pl

🌍 Giganci Programowania Giganci Programowania to innowacyjna placówka, w której kształcimy młodych ludzi zainteresowanych nowymi technologiami i programowaniem komputerów. Każdego dnia dzielimy się w niej wiedzą i doświadczeniem z młodym pokoleniem. Naszym celem jest wyszkolenie znającego się na informatyce młodego człowieka, który bez żadnych kompleksów będzie mógł funkcjonować w przyszłości na nowoczesnym rynku pracy. Pasją do programowania chcemy zarażać jak najwięcej młodych ludzi, ponieważ wierzymy, że nauka programowania rozwija nie tylko umiejętności cyfrowe, dające lepszy start w przyszłość, ale - co ważniejsze - stymuluje rozwój logicznego myślenia. Zwoleń Solbit Adres: ul. Bogusza 30/24, Zwoleń

ul. Bogusza 30/24, Zwoleń Godziny otwarcia :

📱 +48 502 360 998

📧 solbit_bhp@wp.pl

Szkolenia Bhp, PPOŻ, Pierwsza pomoc Wspieramy lokalny biznes - dołącz do nas Masz swoją firmę i działasz lokalnie? Poznaj naszą akcję #WspieramyLokalnyBiznes i daj się poznać swoim klientom. KLIKNIJ i zapisz się

do bazy lokalnych firm Kontakt w sprawie bazy firm: Wiesława Dąbrowska email: wieslawa.dabrowska@polskapress.pl

telefon: +48 697 770 521

Lokalne zakupy online z dostawą do domu - lista branż Oto branże, do których w pierwszej kolejności kierujemy naszą bazę, którą będziemy prezentować czytelnikom w naszych serwisach regionalnych: ŻYWNOŚĆ – gotowe jedzenie z dostawą do domu (restauracje, bary jadłodajnie)

ŻYWNOŚĆ - sklepy z dostawą do domu

ŻYWNOŚĆ – dostępne sklepy

ZDROWIE I URODA – usługi z dojazdem do domu

ZDROWIE I URODA – kosmetyki, higiena, lokalne drogerie - dostępne sklepy

MOTORYZACJA – dealerzy i komisy, samochody używane

MOTORYZACJA – warsztaty samochodowe

ELEKTRONIKA I AGD - sklepy z elektroniką i z AGD

SPORT I FITNESS - sklepy - odzież i sprzęt

SPORT I FITNESS - usługi (siłownie i indywidualne plany treningowe, treningi zdalne etc.)

EDUKACJA - nauczanie zdalne, platformy, kursy, szkoły językowe etc.) oraz szkolenia, kursy, doradztwo (w tym webinaria i e-learningi)

KULTURA dostępna online (wirtualne teatry, muzea, streamingi)

IT – szkolenia i oprogramowanie do pracy zdalnej, produkcja sklepów internetowych, produkcja landing pages, obsługa webinarów, streamingów

NIERUCHOMOŚCI - sprzedaż mieszkań online bez wychodzenia z domu: wirtualny spacer po nieruchomości, zadawanie pytań online agentowi, doradztwo inwestycyjne, rezerwacja mieszkania – wszystko do chwili spotkania u notariusza

DOM - remonty, naprawy, ogrodnictwo

WYPOSAŻENIE WNĘTRZ / architektura / projektowanie

ŻYWNOŚĆ – gotowe jedzenie z dostawą do domu (restauracje, bary jadłodajnie, cukiernie)

ZDROWIE I URODA – gabinety kosmetyczne, fryzjerskie

KULTURA, ROZRYWKA - dostępna online (wirtualne teatry, muzea, streamingi)

OBSŁUGA FIRM - ubezpieczenie, księgowość, tłumaczenia, marketing/promocja, ochrona (branża security), obsługa prawne, usługi finansowe

TRANSPORT OSOBOWY I TOWAROWY

SKLEPY - zabawki, odzież, rękodzieło, zoologiczne, kwiaciarnie

TURYSTYKA – agroturystyka, biura podróży, kwatery

USŁUGI – rzemieślnicy, foto, sprzątanie, naprawy sprzętu, wyprowadzanie psów, weterynarze, kamieniarstwo

Zobacz inne branże w regionie Sklepy spożywcze z dostawą: firmy, które działają w regionie

Wysokie czynsze, niewielu klientów. Restauratorzy zamykają biznesy.