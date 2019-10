Wszystkich Świętych 2019. Policja w Warszawie ostrzega przed kradzieżami i napadami. Jak się bronić?

Wszystkich Świętych w Warszawie - policja ostrzega mieszkańców

W pierwszych dniach listopada co roku częściej niż zwykle dochodzi do kradzieży na cmentarzach, w środkach komunikacji publicznej oraz włamań do domów i mieszkań. Pomimo, że w okolicach nekropolii porządku pilnować będzie więcej policjantów oraz pracowników innych służb, to w czasie pobytu na cmentarzu oraz w jego otoczeniu, warto zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo osobiste.

Policja przypomina, że zanim wyjedziemy z domu warto pomyśleć o tym, jak odpowiednio zabezpieczyć swoje mieszkanie. Wychodząc sprawdźmy, czy wszystkie okna i drzwi są zamknięte, kurki z gazem zakręcone i wyłączone piecyki elektryczne. Przed wyjazdem zamknijmy drzwi i okna, a w budynkach wolno stojących pamiętajmy o zamknięciu okien dachowych czy piwnicznych, drzwi garażowych oraz innych pomieszczeń gospodarczych. W przypadku, gdy posiadamy alarm pamiętajmy o jego uaktywnieniu.