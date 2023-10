Wszystkich Świętych w Warszawie 2023. Będą zmiany w organizacji ruchu. Wielka mobilizacja służb Alicja Glinianowicz

Wszystkich Świętych w Warszawie, 2023. Już w najbliższych dniach warszawiacy tłumnie ruszą odwiedzić groby bliskich zmarłych na stołecznych nekropoliach. Nad bezpieczeństwem odwiedzających cmentarze będą czuwać strażnicy miejscy i policjanci. Od 27 października rusza akcja "Znicz" i "Hiena", która potrwa do 5 listopada. Służby zachęcają do korzystania w tym czasie z pojazdów komunikacji miejskiej. "Już od najbliższej soboty rozpoczynamy działania o kryptonimie "Znicz", tylko do tych działań będzie dedykowanych ponad 500 strażników miejskich. Będziemy pełnić wspólne służby z Policją ruchu drogowego po to, aby tych patroli było maksymalnie dużo" – przekazał nam Michał Domaradzki, dyrektor Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa.