Wszystkich Świętych w Warszawie. Policja apeluje o ostrożność: „Nie jeźdźmy na pamięć”

W związku ze zbliżającym się Świętem Wszystkich Świętych policjanci z warszawskiej „drogówki” apelują o rozwagę i ostrożność na drodze. Funkcjonariusze informują, że w najbliższych dniach na drogach pojawi się większa liczba patroli. Chodzi o to, by zadbać o bezpieczeństwo podróżnych. Tradycyjnie 1 listopada to moment zwiększonego ruchu międzymiastowego, a także lokalnego (w okolicach cmentarzy). Policja apeluje do kierowców: