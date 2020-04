Wybierz odpowiednią huśtawkę ogrodową do swojego ogrodu

Przestrzeń w ogrodzie można zaaranżować na wiele różnych sposobów. Niektórzy decydują się na zielony trawnik przed domem, inni z kolei wkładają wiele wysiłku w to, aby w ogrodzie rosły kwieciste krzewy zachwycające swoim pięknem o każdej porze roku. Myśląc o tym, jak zaprojektować własny ogród warto w przestrzeni uwzględnić miejsce do wypoczynku. Idealnie do tego nadaje się huśtawka do ogrodu.

Rodzaje huśtawek – podział na sprzęt dla dzieci i dorosłych

Zastanawiając się nad tym, jaką huśtawkę wybrać do swojego ogrodu, w pierwszej kolejności musisz zdecydować, czy w obszarze Twojego zainteresowania znajduje się sprzęt ogrodowy przeznaczony do użytku przez dzieci, czy przez osoby dorosłe. Jest spora różnica. Huśtawka ogrodowa dla dzieci ma zdecydowanie mniejsze dopuszczalne obciążenie i została skonstruowana w taki sposób, aby przede wszystkim zapewniać maluchom dobrą zabawę. Huśtawka do ogrodu dla dorosłych, ma dostarczyć zdecydowanie mniej wrażeń jeżeli chodzi o mocne bujanie. Jest to miejsce, w którym wspaniale się wypoczywa po trudach dnia codziennego. Jeżeli tylko w ogrodzie jest odpowiednio dużo miejsca, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby zamontować w nim bujak ogrodowy dla dorosłych oraz niewielką huśtawkę ogrodową przeznaczoną do użytku przez dzieci.

Jak wybrać wielkość huśtawki ogrodowej?

Kolejny dylemat, to jak duża powinna być huśtawka ogrodowa? Nie ma jednego, uniwersalnego rozwiązania, które może się sprawdzić w każdym przypadku. Wszystko zależy od indywidualnych preferencji. Wybór huśtawek ogrodowych na rynku jest bardzo szeroki. Z łatwością można znaleźć i propozycje huśtawek dla jednej osoby, jak i takie, na których spokojnie zmieści się cała rodzina. Dużo w tym przypadku zależy od tego, z jakiego materiału będzie wykonana huśtawka do ogrodu.

Materiałowy hamak to rozwiązania dla jednej, maksymalnie dwóch osób, a drewniana huśtawka może być kilkuosobowa. Istotne jest także to, jak dużo miejsca zostało w ogrodzie przeznaczone pod montaż huśtawki. Huśtawka powinna być na tyle duża, aby zapewniała komfortowy wypoczynek. Warto przetestować różne modele, zanim podjęta zostanie ostateczna decyzja w tym zakresie.

Huśtawka drewniana, plastikowa czy materiałowa typu hamak?

Kolejny dylemat, jakiemu trzeba stawić czoło, to materiał, z jakiego ma być wykonana huśtawka. Na jakie rozwiązanie się zdecydować? Lepszym wyborem będzie huśtawka drewniana, huśtawka wykonana z plastiku, a

może huśtawka materiałowa w typie hamaka? Wszystko zależy od tego, jakie kto ma oczekiwania względem huśtawki.

Huśtawka do ogrodu wykonana z drewna, to bez wątpienia produkt cechujący się wyjątkową estetyką, jak i trwałością. Należy jednak pamiętać o tym, iż drewno do tego, by przez kilka lat wyglądało jak nowe, potrzebuje odpowiednich zabiegów konserwacyjnych. Najmniej wymagającym materiałem jest plastik - aby go wyczyścić, wystarczy przetrzeć huśtawkę ściereczką. A jakie korzyści ma bujak ogrodowy w kształcie hamaka? W przeciwieństwie do pozostałych propozycji można się w nim położyć i zasnąć w ciepłych promieniach słońca. Jest to doskonała alternatywa dla leżaka!

Modele huśtawek nie tylko do ogrodu

Pomimo tego, iż niezwykle popularne są huśtawki ogrodowe, warto pamiętać, iż ogród nie jest jedynym miejscem, w którym taką huśtawkę można zamontować. Dbając o komfort gości, huśtawkę można postawić na patio w hotelu. Doskonale sprawdzi się także w restauracyjnym ogródku, umilając zjedzenie posiłku. Drewniane huśtawki coraz częściej można spotkać także w miejskich parkach, w których stworzone są specjalne strefy do wypoczynku dla osób dorosłych.

Huśtawkę można z powodzeniem postawić wszędzie tam, gdzie jest zapotrzebowanie na chwile relaksu. Nawet krótki wypoczynek z książką w ręku pozytywnie naładuje wewnętrzne akumulatory do dalszego działania. Każdy ma w sobie odrobinę dziecka i ze świecą można szukać osoby, która by nie lubiła pobujać się przez chwilę na huśtawce!

Na co jeszcze musisz zwrócić uwagę, wybierając huśtawkę ogrodową?

Wybierając huśtawkę do ogrodu, trzeba przede wszystkim zwrócić uwagę na kwestie bezpieczeństwa. Niezależnie od tego, czy z takiej huśtawki będą korzystały dzieci, czy wyłącznie osoby dorosłe, musi ona posiadać stabilną konstrukcję. Kolejna kwestia, to jakość wykonania - im większa została zachowana dbałość o szczegóły wykończenia, tym huśtawka ogrodowa będzie solidniejsza i można mieć przypuszczenie, że posłuży zdecydowanie dłużej niż jeden sezon. Wiele osób zwraca uwagę także na kolorystykę huśtawki. W modzie są rozwiązania nawiązujące swoją stylistyką do modnego ostatnio minimalizmu - w tym przypadku króluje bujak ogrodowy w kolorze białym.

Warto w tym miejscu poruszyć także kwestię ceny. Najtańsze huśtawki przeważnie nie cieszą się uznaniem użytkowników. Oczywiście, jeżeli huśtawka do ogrodu ma być używana wyłącznie sporadycznie, to nie trzeba wydawać na nią fortuny, jednak warto sięgnąć po solidne rozwiązania. Warto dobrze przemyśleć zakup huśtawki. Im lepiej zostaną określone własne potrzeby, tym lepsze rozwiązanie uda się wybrać, z którego z całą pewnością będzie zadowolona cała rodzina.