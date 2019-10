Wybory 2019. Radni z Warszawy oraz wojewoda do Sejmu. Kto na ich miejsce?

Radni z Warszawy niezwykle ochoczo dołączali do list wyborczych do Sejmu. Mimo, że startowało aż 14 z nich stołeczna rada uszczupli się jedynie o trzy osoby.

Do Sejmu trafili:

Aleksandra Gajewska (KO)

Sebastian Kaleta (PiS)

Jacek Ozdoba (PiS)

Od dnia ogłoszenia wyników wyborów radni mają 14 dni, żeby zadecydować czy zostają w Radzie Warszawy, czy przenoszą się do Sejmu. Jeśli wybiorą to drugie rozwiązanie na ich miejsce powołana zostanie osoba z tej samej listy wyborczej, która zdobyła kolejny najwyższy wynik w danym rejonie.

Aleksandra Gajewska zdobyła 10 228 głosów, co było piątym wynikiem KO w Warszawie. Przenosząc się do Sejmu odda miejsce w Radzie Warszawy kolejnej osobie na liście Ursynów/Wilanow, czyli Renacie Królak. Jeśli Królak odmówi, do Rady wejdzie Andrzej Woźniak.